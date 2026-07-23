KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

Mahkememizin 2025/121 Esas sayılı davasında Adana BAM 4.Hukuk Dairesinin karar ilanı ile Kırıkhan 1.ASHM'nin 2020/389 Esas sayılı kararının kaldırıldığı, mahkememizin 2025/121 Esas numarasına kaydedildiği, 16/12/2025 tarihinde bozma ilamının taraflara tebliğine karar verildiği, 03/07/2026 tarihli duruşma ara kararı ile duruşmanın 17/09/2026 günü saat:10.20'e bırakıldığı yapılan tüm araştırmalara rağmen davalılar Sultan Güler, Gülhan Çolak ve Leyla Demir'e istinaf kaldırma kararı, tensip kararı ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verildiği anlaşıldığından iş bu hususlar adresi meçhul davalılara ilanen tebliğ olunur.