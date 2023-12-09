KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

ESAS NO : 2022/474 Esas KARAR NO : 2023/227 Davacı KIRKLARELİ MALİYE HAZİNESİ tarafından KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen gerekçeli kararı gereğince; HÜKÜM :1-Davanın KABULÜ ile; Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesi 2010/781 Esas 2011/67 Karar sayılı 25/01/2011 tarihli kararı ile Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Üsküp Köyü 8235 Parsel sayılı taşınmaz maliki Selim Kalfa’nın tapu hissesinin yönetimi için Kırklareli Defterdarı’nın kayyım olarak atanmasına karar verildiği anlaşılmakla, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Üsküp Köyü 8235 Parsel sayılı taşınmazın Kırklareli SHM 2014/1303 Esas 2015/615 Karar sayılı ortaklığın giderilmesine dair kararıyla Kırklareli İzaleyi Şuyu Satış Memurluğu’nun 2015/23 satış dosyasındaki satışından önceki hissedarı Selim Kalfa’nın GAİPLİĞİNE,2-Davacının Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Üsküp Köyü 8235 Parsel sayılı taşınmazın bedelinin Hazine'ye intikaline ilişkin talebinin KABULÜ ile, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Üsküp Köyü 8235 Parsel sayılı taşınmazdaki gaip Selim Kalfa’ya ait hissenin Kırklareli Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/1303 Esas 2015/615 Karar sayılı ortaklığın satış yoluyla giderilmesi kararıyla Kırklareli İzaleyi Şuyu Satış Memurluğu’nun 2015/23 Satış sayılı dosyasında satıldığı ve satış bedelinin Ziraat Bankası Kırklareli Şubesi'nde bulunduğu anlaşılmakla, gaip Selim Kalfa’nın hissesine düşen bedelin semereleri ile birlikte (tüm varlıkların) Hazine'ye intikaline,

3-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 179,90-TL harcın davalı taraftan alınarak Hazineye gelir kaydına,

4-Davacı vekilinin talebi gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5-Davacı tarafından yapılan 89,50- TL posta masrafı ücreti, 5.586,12-TL basın ilan ücreti olmak üzere toplam5.675,62-TL yargılama giderinin davacı vekilinin talebi gereği davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

6-Karara karşı, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun istinafa ilişkin 341 vd. Hükümleri doğrultusunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre dahilinde Mahkememize yahut başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmakve harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabilir, şeklinde karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/11/2023