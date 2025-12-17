KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İdarenin:

Adresi : Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:3 MERKEZ/KIRKLARELİ

Telefon numarası : 0 288 2141045-175

Elektronik Posta Adresi : [email protected]

1-- İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi 272 ada 229 Parselde Kapalı Pazar Yerinin de içerisinde yer aldığı 1, 2 kapı no’ları dahil İnönü ve Bademlik Caddesindeki toplamda Asma Katlı 2 adet işyeri şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulünce satılacaktır.

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulünce satılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Kırklareli Belediyesi Gelirler Müdürlüğü İhale ve Taşınmaz İşlemleri Servisinde görebilir veya ihaleye ilişkin şartnameyi 250,00-TL bedelle satın alabilir.

4 – MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI, İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

SIRA NO ADA PARSEL BULUNDUĞU MEVKİİ DIŞ KAPI NO İÇ KAPI NO YÜZÖLÇÜM(M2) İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ 1 272 229 İNÖNÜ CADDESİ 3-9 1

144,20

ASMA KATLI İŞYERİ 6.500.000,00 TL 195.000,00 TL 05/01/2026

Pazartesi

Saat:15:00 2 272 229 İNÖNÜ CADDESİ 3-9 2 184,95 ASMA KATLI İŞYERİ 7.500.000,00 TL 225.000,00

TL 05/01/2026

Pazartesi

Saat:15:30

İhaleler Belediyemiz Meclis Salonunda 05/01/2026 Pazartesi Günü 15:00’da başlayacak olup sırası ile yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.) İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.00’a kadar Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü İhale ve Taşınmaz İşlemleri Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

5- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER:

a- Borcu yoktur belgesi (İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Borcu olmadığına dair yazı Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü İhale ve Taşınmaz İşlemleri Servisinden alınabilir.)

b- Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut)

c-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır )

d-Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)

e-Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için, aslı idarece görülmesi şartıyla)

f-İkametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)

g-Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi

h-Tüzel kişiler için: İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.

ı- Şartname satın alındığına dair makbuz

6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.