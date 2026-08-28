KIZILTEPE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI: TEDAŞ'A İZAFETEN DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş, a

DAVALI: ABDULHAMİT ÇEVİK ve ARKADAŞLARI

Mahkememiz tarafından verilen 21/10/2024 tarih ve yukarıda yazılı kararı ile davanın H.M.K.'nun 150. maddesi uyarınca 09/10/2024 tarihi itibariyle açılmamış sayılmasına karar verilmiştir, iş bu karara karşı davacı Tedaş'a İzafeten Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından istinaf edildiği, mirasçılardan Milhim KARAASLAN, Raziye ÇELİK ve Fahriye ÇELİK'in bilinen adreslerine ve yurt dışındaki adresine gerekçeli kararın ve istinaf dilekçelerinin tebliğe çıkarıldığı, ancak bu adrese yapılan tebligatlara cevap vermediği ve tüm araştırmalara rağmen başkaca adresine ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edilmediğinde ve istinaf dilekçesine iki haftalık yasal süre içerisinde cevap verilmediği takdirde hükmün Milhim KARAASLAN, Raziye ÇELİK, Fahriye ÇELİK yönünden kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 28/07/2026