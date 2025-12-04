KIZILTEPE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ

(M²) HAZİNE

HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (₺) GEÇİCİ

TEMİNAT

TUTARI (₺) İHALE TARİHİ VE SAATİ 1 Mardin Kızıltepe Tepebaşı 1375 5 211,04 Tam Arsa İmarlı(Konut Alanı) 4.618.000,00 923.600,00 12.12.2025-10.00 2 Mardin Kızıltepe Tepebaşı 181 3 230,55 Tam Arsa İmarlı(Konut altı Ticaret) 4.611.000,00 922.200,00 12.12.2025-10.30

1-)Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

2-)İhaleler Kızıltepe Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Kızıltepe Kaymakamlık Binası 3. kat) toplanacak komisyonca yukarıda belirtilen ihale usulü uygulanarak her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3-) İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taaühütlü posta ile gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4-)-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Mardin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına (ALICI:Kızıltepe Mal Müdürlüğü / İBAN: TR48 0001 0004 5100 0010 0056 88) yatırılması zorunludur.

b)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şartır.

5-)İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Kızıltepe Kaymakamlığında (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

6-)Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

7-)Taşınmaz malın satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.

8-)İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-)Taşınmaz malın yapılacak olan satış ihale sonucunda oluşacak bedel üzerinden ayrıca 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş )oranında döner sermaye bedeli alınacaktır.

10-Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ihale bedeline %20 indirim uygulanacaktır.

11-Üzerinde ihale kalan kişinin güvenlik soruşturması yapılacaktır. Güvenlik araştırması neticesinde milli güvenliği tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara yada terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı yada bunlarla irtibatının tespit edilmesi halinde ihale iptal edilerek ilgili ile sözleşme yapılmayacaktır.

12-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İLAN OLUNUR