KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/1576 Esas
KARAR NO: 2025/466
Mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
Açılan davanın KABULÜ İLE,
Kocaeli 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/10/2024 tarihli ve 2024/326-189 E.K. Sayılı mirasçılık belgesi esas alınarak;
01/07/1924 doğumlu, Ömer ve Fatma'dan olma, 24/08/2021 tarihinde vefat eden 21392338540 TC Kimlik numaralıMuris Arif Fenk adına kayıtlı;
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bekirpaşa/Kocaeli Şubesi TR650001000897374019805002 IBAN numaralı hesabında bulunan paranın (34.205,61 TL) tamamının ve TR040001000897682811255003 IBAN numaralı müşterek hesapta bulunan muris Arif Fenk'in hissesine düşen paranın tamamının;
2880/160 payın 20366373044 T.C kimlik numaralı Sabri kızı Zayide ÖZERKAN'a, 2880/160 payın 39631732004 T.C kimlik numaralı Sabri kızı Ayşe SERT'e, 2880/40 payın 22223311084 T.C kimlik numaralı Basri oğlu Yasin ATEŞ'e, 2880/40 payın 19538034418 T.C kimlik numaralı Basri kızı Yasemin TÜRKYURDU'na, 2880/10 payın 20279352358 T.C kimlik numaralı Mehmet oğluGazi Furkan ÇALOĞLU'na, 2880/15 payın 25508699778 T.C kimlik nolu Gazi Furkan oğluMuhammed Emin ÇALOĞLU'na, 2880/15 payın 37538298746 T.C kimlik numaralı Gazi Furkan kızı Kübranur ÇALOĞLU'na, 2880/40 payın 35350874780 T.C kimlik numaralı Basri kızı Nesrin AKTAŞ'a, 2880/240 payın 56884155732 T.C kimlik numaralı Yusuf oğlu Mehmet GÜLDÜ'ye, 2880/240 payın 31153701988 T.C kimlik numaralı Yusuf oğlu Ahmet YUSUFOĞLU'na, 2880/480 payın 23981383580 T.C kimlik numaralı Hüseyin kızı Emine TEZCAN'a, 2880/480 payın Bulgaristan Cumhuriyeti uyruklu Arif oğlu Marin Yulıyanov Angelov'a, 2880/480 payın Bulgaristan Cumhuriyeti uyruklu Arif oğlu Rosen Yordanov Bogdanov'a, 2880/480 payın Bulgaristan Cumhuriyeti uyruklu Arif oğlu Syuleyman Yumer Arif'e ödenmesi suretiyle hissedarlar arasındaki elbirliği mülkiyetinin yukarıda belirtilen mirasçılık belgesindeki hisse oranlarınca sonlandırılarak elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine,
Dair;Gerekçeli kararın tebliğindenitibaren iki haftalık süre içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verildi, usulen okundu, açıkça anlatıldı, adresleri tespit edilemeyen Marin Yulıyanov Angelov'a, Rosen Yordanov Bogdanov'a, Syuleyman Yumer Arif'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2025
Превод от турски език.
ИЗВЕСТИЕ
ОТ 3-ТИ ГРАЖДАНСКИ СЪД НА гр. КОДЖАЕЛИ
ОПИС №2024/1576 Опис
РЕШЕНИЕ №: 2025/466
В края на открития процес по делото за преобразуване на съвместна собственост в споделена собственост, заведено в нашия съд, бе решено;
РЕШЕНИЕ :
С ПРИЕМАНЕТО на заведеното дело,
Въз основа на удостоверение за наследство от 6-ти Гражданския съд на гр. Коджаели от 07/10/2024 г. , номериран 2024/326-189 E.K.;
Покойникът Ариф Фенк, който е починал на 24/08/2021 г., с идентификационен № в Р.Т. 21392338540, който е роден на 01/07/1924 г. от Юмер и Фатма, притежава регистрирани на името си, кокто следва;
Всички средства (34 205,61 TЛ) в сметката с IBAN номер TR650001000897374019805002 в Зираат Банкасъ А.Ш. (Ziraat Bankası A.Ş.) на Р.Т., във филиалБекирпаша/гр. Коджаели и всички средства, които попадат към дяла на починалия Ариф Фенк в съвместната сметка с IBAN номер TR040001000897682811255003;
2880/160 дяла на Зайиде ЙЬОЗЕРКАН, с идентификационен № в Р.Т. 20366373044, дъщеря на Сабри,2880/160 дяла на Айше СЕРТ, с идентификационен № в Р.Т. 39631732004 дъщеря на Сабри, 2880/40 акции на Ясин AТЕШ, с идентификационен № в Р.Т.22223311084, син на Басри, 2880/40 дяла на Ясемин ТЮРКЙУРДУ, с идентификационен № в Р.Т.19538034418, дъщеря на Басри, 2880/10 дяла на Гази Фуркан ЧАЛОГЛУ, с идентификационен № в Р.Т. 20279352358, син на Мехмет, 2880/15 дяла на Мохамед Емин ЧАЛОГЛУ,с идентификационен № в Р.Т. 25508699778, син на Гази Фуркан, 2880/15 дяла на Кюбранур ЧАЛОГЛУ, с идентификационен № в Р.Т. 37538298746, дъщеря на Гази Фуркан, 2880/40 акции на Несрин АКТАШ, с идентификационен № в Р.Т. 35350874780, дъщеря на Басри, 2880/240 дяла на Мехмет ГЮЛДЮ, с идентификационен № в Р.Т.56884155732, син на Юсуф, 2880/240 дяла на Ахмет ЮСУФОГЛУ, сидентификационен № в Р.Т. 31153701988, син на Юсуф,2880/480 дяла на на Емине Тезджан, с идентификационен номер в Р.Т. 23981383580, дъщеря на Хюсейин, 2880/480 дяла на Марин Юлиянов Ангелов, син на Ариф, 2880/480 дяла на Росен Йорданов Богданов, син на Ариф, гражданин на Република България, 2880/480 дяла на Сюлейман Юмер Ариф, син на Ариф, гражданин на Република България, които чрез заплатяване според пропорциите на дяловете както в гореспоменатия наследствен сертификат, съвместната собственост да бъде прекратена и да бъде преобразувана съсобственост с дялове,
Относно това; обоснованото решение, което беше дадено в Областния Съд на гр. Сакарйа с правото на обжалване в рамките на две седмици от уведомяването му бъдейки отворено, беше надлежно прочетено, ясно обяснено и беше уведомено на Марин Юлиянов Ангелов, Росен Йорданов Богданов, Сюлейман Юмер Ариф, чиито адреси не можеха да бъдат установени,това известие им се исвестява с настоящото като заместител на официално уведомление.25/09/2025г.
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Декларирам, че съм превела напълно и коректно -Оригиналния- документпредоставен ми за превод
от турски на български език. Заклет преводач Айтен Тандоган