KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi,7032 Ada, 181 parsel sayılı, imar planlarında Teknik Altyapı Alanı fonksiyonu olarak ayrılan alanda kalan taşınmazın, imar planındaki amacına uygun nitelikte kullanılmak üzere Aylık 460.000,00 TL + KDV muhammen kira bedeli ve 10 (on) yıl süre ile 16.09.2026 tarihinde saat 11:00’ da KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 35. 36. 37. Madde hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline (20.000,00 TL) ait makbuz aslı (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacak,

2-Geçici teminat (1.656.000,00 TL) yatırıldığına dair makbuz aslı veya teminat mektubu

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

7-GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği(Belediye/E-devlet), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

8-TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.