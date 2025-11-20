KOCAELİ KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Davacı Nezaket Diken ve Asli Müdahil Nesibe Öztürk'ün davasının REDDİNE,

Davacı ve Asli Müdahil vekili ve Davalı Nurdan Polat vekili tarafından Temyiz üzerine Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 25.06.2024 gün, 2023/6252-2024/4257 EK. Sayılı Onama Kararı, Davacı ve Asli Müdahiller Vekili, Davacılar vekilinin Karar Düzeltme dilekçesi, Tüm aramalara rağmen Mirasçı Belarus uyruklu 03/02/1956 doğumlu,IVAN VE EKATERINA'dan olma, Flat 49 Panavia Court,9 Bristol Avenue,London NW9 oturur LIUDMILA KLEK bulunamadığından tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.