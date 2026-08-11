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KONYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

12-08-2026 00.00
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KONYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

 

2026/236 ESAS

Davacı MEYSA EL ABDULLAH tarafından; Davalı MUNİR EL MAHLUL (Yabancı Kimlik No: 995*****160) aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan Çekişmeli Boşanma davasında; davalıya ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;

 

Belirlenen duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, duruşmanın 09/12/2026 günü saat 09:40'a bırakıldığı, ilanın yayın tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 10/08/2026

#İlangovtr Basın no ILN02528525