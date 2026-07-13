KONYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Davacı ZEKİ UYMAZ tarafından Davalı Ömer BÖLÜK aleyhine mahkememizde açılan Menfi Tespit davasında mahkememizce yapılan ayrıntılı araştırmaya rağmen yukarıda ismi yazılı davalının adresine ulaşılamadığından, gerekçeli karar özetinin yukarıda ismi yazılı davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 19/02/2025 tarih 2023/19 Esas 2025/132 Karar sayılı ilamı ile; 1-Ana dava yönünden; DAVANIN KABULÜ ile, Akbank Büsan Sanayi/Konya Şubesi'ne ait, Z9175281 seri numaralı, 12/01/2023 tarihli, 300.000,00 TL bedelli çek nedeniyle DAVACININ DAVALIYA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE, 2-Birleşen Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/73 E. sayılı davası yönünden; DAVANIN KABULÜ ile, 20/02/2023 tarihli, Akbank'a ait, Z9175277 seri numaralı, 825.000,00 TL bedelli, 30/03/2023 tarihli, Ziraat Bankası'na ait, 0020418 seri numaralı, 825.000,00 TL bedelli, 15/04/2023 tarihli, Akbank'a ait, Z9175278 seri numaralı, 250.000,00 TL bedelli, 20/04/2023 tarihli, Ziraat Bankası'na ait, 0020419 seri numaralı, 250.000,00 TL bedelli, 25/04/2023 tarihli, Akbank'a ait, Z9175279 seri numaralı, 250.000,00 TL bedelli, 30/04/2023 tarihli, Akbank'a ait, Z9175280 seri numaralı, 250.000,00 TL bedelli, 30/05/2023 tarihli, Ziraat Bankası'na ait, 0020420 seri numaralı, 1.000.000,00 TL bedelli çekler nedeniyle DAVACININ DAVALIYA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE, davacının feri nitelikteki çeklerin iptali isteminin reddine, 3-Birleşen Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/68 E. sayılı davası yönünden; DAVANIN KABULÜ ile, Ziraat Bankası Zafer Sanayi Konya Şubesi’ne ait, 0020413 seri numaralı, 30/01/2023 keşide tarihli, 120.000,00 TL bedelli ve Ziraat Bankası Zafer Sanayi Konya Şubesi’ne ait, 0020414 seri numaralı, 25/02/2023 keşide tarihli, 120.000,00 TL bedelli çekler nedeniyle DAVACININ DAVALIYA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE, davacının feri nitelikteki çeklerin iptali isteminin reddine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilmiş olan karara karşı iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği aksi halde kendisi yönünden kararın kesinleşeceği hususları ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR olunur.