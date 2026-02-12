KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı/İhbar Eden Karatay İlçe Nüfus Müdürlüğü ile davalılar Ayşe Karakay ve Ümit Gül arasında görülen Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M. 182)) davası nedeniyle;

Mahkemenizce 13/10/2025 tarih ve 2025/1464 sayılı gerekçeli karar davalı Ümit Gül'ün yurt dışında bulunan adreslerine tebliğ yapılamadığı, Uyap üzerinden yapılan adres araştırmasında da yurt içinde ve yurt dışında tebliğe yarar ve mernis adreslerinin bulunmadığı ve tarafların yurt dışında bulunduklarının anlaşılması üzerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin yukarıda tarih ve karar numarası yazılı kararı ile; 1-DAVANIN KABULÜ ile; Üm...t ve A...şe kızı, ...1/0.../20...2 doğumlu, 2930...170 T.C kimlik numaralı Eslem Yağmur Celine GÜL'ün velayetinin anne Ay...e KAR...KAYA'ya (T.C 404...656) verilmesine, 2-Dosyada adli yardım kararı olması nedeniyle Harçlar Kanunu uyarınca karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 615,40 TL karar harcı, 615,40 TL başvurma harcı, 1.225,00 TL yurt dışı masrafı, 1.500,00 TL tercüman ücreti, 45,00 TL posta ve tebligat masrafı olmak üzere toplam 4.000,8‬0 TL'nin davalılardan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İSTİNAF Hukuk Dairesi Başkanlığına istinaf kanun yolu dilekçesi sunulmak üzere istinaf yolu açık olmakla ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.06/02/2026