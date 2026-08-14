KONYA AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;

a) Adı: Konya /Akşehir Belediyesi

b) Adresi: Kileci Mahallesi Bayram Sokak No:2 Akşehir / KONYA

c) Telefon numarası: (0 332) 8135291



2-İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

a) İhale usulü: Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda tabloda gösterilen 2 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35(a) gereğince 1 numaralı taşınmaz Kapalı Teklif Usulü ile 2 numaralı taşınmaz ise 45,46,47 inci maddelerine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile ihale edilecektir

b) İhalenin yapılacağı adres: Kileci Mahallesi Bayram Sokak No:2 Akşehir / KONYA adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonu.

c) İhale encümen huzurunda yapılacak olup, işin şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

d) Müracaat: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne ihale günü en geç saat 14.00’a kadar yapılacaktır. İhale saati uygulamasında TRT ve PTT kurumları saat ayarı esas alınır.



3-İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER ve İHALE TARİH ve SAATLERİ:



S.

No Mahalle Ada Parsel Hisse/Parsel

Alanı m2 Niteliği Blok/ Kat/ Giriş/ BB No İmar Durumu İhale Türü Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli Ödeme Şekli İhale Tarih ve Saati 1 Meydan 275/1 281,57m²/

281,57m²



Posta İşl. Hizmet Binası, Lojmanı *** - T1– BİTİŞİK NİZAM 5 KAT



Taşınmazın 40.16 m² yola terki bulunmaktadır. 2886 Sayılı Kanun’a göre Kapalı Teklif Usülü (35/a) 27.000.000,00 TL 810.000,00 TL. 3 (üç) eşit taksitle ödenecek olup; bedelin 1/3'ü peşin, kalan kısmı ise ilk ödemeyi takip eden 30 (otuz) ve 60 (altmış) gün içinde ödenecektir. (Ödemeler için kanuni faiz uygulanacaktır) 26.08.2026-

14:30 2 Meydan 479/48 1/1

9,00 m² İşyeri B/ZEMİN

/17 bağımsız bölüm - 2886 Sayılı Kanun’a Göre Açık Teklif

(45-46-47. madde) 5.500.000,00 TL 165.000,00 TL 3 (üç) eşit taksitle ödenecek olup; bedelin 1/3'ü peşin, kalan kısmı ise ilk ödemeyi takip eden 30 (otuz) ve 60 (altmış) gün içinde ödenecektir. (Ödemeler için kanuni faiz uygulanacaktır) 26.08.2026-

14:40

*** Posta İşletme Hizmet Binası ve Lojmanı için 10.04.2026 tarihli Deprem Performans Analiz Raporu mevcut olup, binanın yıkım işlemleri idaremiz tarafından gerçekleştirilecektir.

1) Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV’den muaftır.

2) Ödeme Şekli: 3 (Üç) eşit taksit halinde tahsil edilecektir. Bu kapsamda satış bedelinin 1/3'ü peşin tahsil olunacak, sonraki taksitler ise ilk ödeme tarihini takip eden 30'uncu ve 60'ıncı günlerde ödenecektir. (Vade farkı ilgili kanun ve yönetmeliklere göre uygulanacaktır..)



4-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) İstekli Gerçek Kişi İse:

-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesince usulüne göre hazırlanış

Dış zarf İç zarf Teklif mektubu Başvuru dilekçesi. Şartname (istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış) İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname Geçici Teminat Bedel Makbuzu, Süresiz teminat mektubu veya 90 gün süreli limit içi Teminat Mektubu. Borcu yoktur belgesi (Akşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü e-devlet vb. yerlerden alınabilir) T.C Kimlik Kartı Fotokopisi veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi Vekâleten katılma durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü Ortak girişim olması halinde noter tasdikli İş ortaklığı Beyannamesi, Yetki belgesi ve İmza Sirkülerinin idareye verilmesi.

b) İstekli Tüzel Kişilik İse;

-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesince usulüne göre hazırlanış

Dış zarf İç zarf Teklif mektubu Başvuru dilekçesi. Şartname (istekli tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış) İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname Geçici Teminat Bedel Makbuzu, Süresiz teminat mektubu veya 90 gün süreli limit içi Teminat Mektubu. Borcu yoktur belgesi (Akşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge. (Katılımcının Oda olması halinde bu belge istenmeyecektir) Şirket adına ihaleye katılacak kişi veya kişilerin, şirketin yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesi veya yetkili olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Ticaret Oda belgesinde yetkili olduğunu gösterir belge ile ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü. Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası Fotokopisi. (E devlet, internet Vergi Dairesi vb.…) Şirket adına vekâleten katılma durumunda vekâletname ile vekâleten katılan kişinin imza sirküsü Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli İş ortaklığı Beyannamesi, Yetki belgesi ve İmza Sirkülerinin idareye verilmesi.

5- İHALEDE KOMİSYONUN YETKİSİ:

Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.



İLAN OLUNUR.