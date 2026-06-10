KONYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

7223 Sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müdürlüğümüzce yürütülen “Piyasa Gözetimi ve Denetimi” faaliyeti kapsamında “Rafet USLU” firması Horozluhan Mahallesi, Hotamış Sokak, No:21 Selçuklu/Konya adresinde denetime tabi tutulmuş olup, 7223 sayılı yasanın 13 maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen imalatçı yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve aynı kanunun 7/1 fıkrası b bendi hükmüne aykırı fiil sebebi ile “Rafet USLU” firması Horozluhan Mahallesi, Hotamış Sokak, No:21 Selçuklu/Konya adresinde üretilen Pencereler ve Yaya Geçişine uygun Hazır İç Kapılar ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu firmada üretilen Hazır İç Kapı ürünün kullanılmaması önemle rica olunur.



Firma Unvanı : Rafet USLU

Adresi : Horozluhan Mahallesi, Hotamış Sokak, No:21 Selçuklu/Konya

Telefon No : 0538 030 46 05