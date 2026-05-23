KÜÇÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ
SHPALLJE
REPUBLIKA E TURQISË
NGA GJYKATA / KRYESIA E GJYKATËS SË 5-TË TË FAMILJES KÜÇÜKÇEKMECE
NR. I ÇËSHTJES : 2024/774 E.
I PADITURI : SAMİR CECUNJANİN – shtetas i Republikës së Kosovës, i biri i VEHBİJA dhe SENADA, i lindur më 20/02/1980
Në kuadër të gjykimit të padisë për Shkurorëzim (Shkurorëzim për shkak të Tronditjes së Themelit të Bashkësisë Martesore – i kontestuar), të ngritur kundër jush nga paditësi/paditësit;
Nga Gjykata jonë, në adresën tuaj të deklaruar në kërkesëpadinë, janë dërguar kërkesëpadia dhe procesverbali i shqyrtimit paraprak, mirëpo njoftimi nuk është realizuar. Meqenëse, pavarësisht përgatitjes së letërporosisë, nuk është arritur rezultat, është vendosur që kërkesëpadia dhe procesverbali i shqyrtimit paraprak t’ju njoftohen në gjuhën shqipe, nëpërmjet publikimit në Faqen e Përgjithshme të Njoftimeve në Internet të Republikës së Kosovës.
Ju njoftohet me shpallje se duhet të paraqisni përgjigjen tuaj ndaj kërkesëpadisë brenda 2 javësh nga data e njoftimit; nëse keni kundërshtime paraprake, duhet t’i paraqisni ato brenda këtij afati; në rast se nuk paraqisni përgjigje, nuk do të mund të parashtroni më kundërshtimet paraprake dhe do të konsiderohet se i keni mohuar të gjitha faktet e parashtruara nga pala paditëse në kërkesëpadi (HMK nenet 122, 127, 128); të gjitha provat dhe dokumentet që dëshironi t’i paraqisni duhet t’i bashkëlidhen kërkesës së përgjigjes së bashku me origjinalet e tyre, si dhe në kërkesën e përgjigjes duhet të jepet shpjegimi i nevojshëm që të mund të sigurohen edhe dokumentet dhe dosjet që do të sillen nga vende të tjera.