TEBLİĞ EDİLECEK ŞAHSIN ADI SOYADI: CİHAD ALGHADBAN

BİLİNEN EN SON ADRESİ : Soğanlı mah Gündoğdu sok N 5/2 Bahçelievler/ İstanbul

Yukarıda açık kimliği ve adresi yazılı şahıs adına Küçükçekmece 6. Aile Mahkemesi tarafından düzenlenen karar özeti aşağıdadır;

Davanın KABULÜ ile, Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu, 99914566054 Yabancı Kimlik Numaralı, Khattab ve Samira'dan olma, 1995 doğumlu, FATMA ŞAHADE ile Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu, 1988 doğumlu, Saleh ve Rajaa'dan olma CİHAD ALGHADBAN'ın boşanmalarına ilişkin Suriye Arap Cumhuriyeti Şam Dariyya Şeri Mahkemesinin 13/10/2024 tarihli, 76 Esas, 688 Karar numaralı ve 18/11/2024 kesinleşme tarihli boşanma kararının TANINMASINA VE TENFİZİNE

Talep olmadığından yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına

Davalı tarafından karşılanan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına

6100 sayılı HMK.' nın 333. maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra mahkemece talep olmaksızın kendiliğinden yatırılan avanstan kullanılmayan kısmının yatıran kişiye iadesine, aynı madde gereğince kararın tebliğ giderinin iade edilecek avanstan karşılanmasına

6100 Sayılı HMK. Yönetmeliği' nin 58/1. maddesi gereğince taraflardan birinin talebi üzerine kararın ve hükmün taraflara tebliğe çıkartılmasına

Dair hazır bulunan tarafların yüzlerine karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yargı yolu açık olmak üzere verilen karar verildiği,

İhtar ve Tebliğ: Muhatabın adresi meçhul olduğundan, Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri gereğince tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir

Yukarıda özeti yazılı tebliğ evrakının, işbu ilan tarihinden itibaren 14 gün içinde Küçükçekmece 6. Aile Mahkemesine bizzat müracaat etmesi veya vekil göndermesi halinde kendisine tebliğ olunacağı aksi takdirde ilan tarihinden itibaren 14 gün geçmiş sayılarak tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.