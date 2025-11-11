KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı Tahsin Gül, ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

(Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;)

1-Davanın KABULÜ ile;

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 414 ada, 4,5,6 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde bulunan binanın fen bilirkişisi tarafından hazırlanan 09/02/2021 tarihli rapor ve krokisinde gösterilen 4 ve 5 nolu parseller içerisinde bulunan B harfi ile gösterilen toplam 68,16m2'lik kısmına, 6 nolu parsel içerisinde bulunan A harfi ile gösterilen 29,38m2 'lik kısmına davalıların el atmanın önlenmesine, müdahalede bulunulan kısımların yıkılmasına, YIKINTILARIN KALDIRILMASINA,

2-Fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 09/02/2021 tarihli rapor ve krokisinin karar eki SAYILMASINA,

3-Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli olan 16524,00-TL karar ve ilam harcından davacı tarafından yatırılan 35,90-TL peşin harç ve 4131,00-TL tamamlama harcının mahsubu ile kalan 12.357,1‬-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazineye gelir kaydına,

5-Davacı tarafından yatırılan 35,90-TL başvurma harcı, 35,90-TL peşin harç, 4131,00-TL tamamlama harcı, 419,90-TL keşif harcı, 16005,90-TL tebligat, müzekkere ve bilirkişi ücretlerinden oluşan toplam 20.628,6‬-TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı, kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 38.279,96-TL nispi vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

7-Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının ayrı bir karar yazmaya gerek olmaksızın HMK 333 maddesi ve gider avansı tarifesine göre ilgililerine re'sen iadesine,

Dair; gerekçeli kararın taraflardan herhangi birisinin mahkememize başvurusu üzerine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 haftalık süre içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/02/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/09/2025