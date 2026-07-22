KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı CİHAN CİHAMAT tarafından davalı NUSRA CİHAMAT aleyhine Mahkememizde açılan Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli) davasının yapılan yargılaması sonunda, Mahkeme dosyası 18/12/2024 tarihinde karar çıkmış olup, davalı NUSRA CİHAMAT'IN yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden verilen hükmün ilan yolu ile tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizin 18/12/2024 tarih ve 2022/942 Esas- 2024/1120 Karar sayılı gerekçeli kararının hüküm kısmında;

"HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile taraflar İSTANBUL İli, BEYLİKDÜZÜ İlçesi, ADNAN KAHVECİ Köyü/mah. Cilt 41, hane 283'de nüfusa kayıtlı, AHAD ve FATEMEH'den olma, 20/09/1992 doğumlu, 46253039350 T.C. Kimlik Numaralı davacı CİHAN CİHAMAT ile aynı hanede nüfusa kayıtlı AHMAD ve ADILEH'den olma 27/03/1991 doğumlu, 46250039414 T.C. Kimlik Numaralı davalı NUSRA CİHAMAT'nın boşandıklarına dair Tahran Aile Mahkemesi 261. Şubesi 9909970216101351 dava numaralı 06.12.2020 düzenleme tarihli 9909980216101178 sayılı dosya numaralı boşanma ilamının TANINMASINA,

2-Bakiye 346,90 TL harcın davacıdan tahsili ile HAZİNE' ye İRAT KAYDINA,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacının üzerinde bırakılmasına,

4-Vekalet ücreti talebi olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5-Gider avansından kullanılmayan kısımların kararın kesinleşmesinden sonra yatıran taraflara talep halinde İADESİNE,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer nöbetçi Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı." şeklinde karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememiz aracılığı ile istinaf talebinde bulunabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği davalı NUSRA CİHAMAT'A İLANEN TEBLİĞ olunur. 09/04/2025