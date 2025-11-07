Resmi İlanlar

KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

08-11-2025 00.00

İLAN

 

KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2024/276 Esas

KARAR NO : 2025/815

 

Davacı YILMAZ ARIKAN tarafından davalı Nedime ARIKAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yargılaması sonunda;

 

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile ESKİŞEHİR İli, MİHALICÇIK İlçesi, KOYUNAĞILI Köyü/mah. CN: 33, HN: 5, BSN:32'de nüfusa kayıtlı, ALİ OSMAN ve AYŞE oğlu, 20/12/1938 doğumlu davacı YILMAZ ARIKAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı BSN:69'da ANVAR ve FEREDE kızı 18/04/1952 doğumlu davalı NEDIME ARIKAN'ın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

 

4-Harçlar yasası uyarınca 427,60-TL peşin harç, 615,40-TL başvuru harçı, 1.472,50-TL posta gideri, 12.798,00-TL basın ilan ücreti olmak üzere toplam 15.313,50-TL nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

 

Dair, karar tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Nedime ARIKAN'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/11/2025

#İlangovtr Basın no ILN02329548