KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı LEYLA TANLAK tarafından Davalı MEHMET NURİ TANLAK aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Davanın kabulü ile BATMAN İli, BEŞİRİ İlçesi, YAZIHAN Köyü/mah. CN: 37, HN: 18, BSN:60'da nüfusa kayıtlı, BURHAN ve ASİYE kızı, 02/10/1977 doğumlu davacı LEYLA TANLAK ile aynı hane BSN:22'de nüfusa kayıtlı MUSTAFA ve FATIM oğlu 25/05/1969 doğumlu davalı MEHMET NURİ TANLAK'ın evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle TMK 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Tarafların müşterek çocukları 09/07/2007 doğumlu DİLARA TANLAK ile 20/01/2011 doğumlu İSMAİL TANLAK'ın velayetinin davacı anneye verilmesine,

3-Velayeti davacı anneye verilen tarafların müşterek çocukları ile babası arasında yatılı olmayacak şekilde her ayın 1. ve 3. haftasına denk gelen pazar günü saat 10.00 ile saat 18.00 arasında, dini bayramların 2. günü saat 10.00 ile saat 18.00 arasında, yarı yıl tatilinin 2. günü saat 10.00 saat 18.00 arasında, sonu tek sayı ile biten yıllarda ilk yarıyıl kasım ayı ara tatilinde sonu çift sayı ile biten yıllarda 2. Yarıyıl nisan ayı ara tatilinde 1. Günü saat 10.00 ile saat 18.00 arasında ve her yılın Temmuz ayının 1. günü saat 10.00 ile saat 18.00 arasında ŞAHSİ MÜNASEBET KURULMASINA,

Hüküm altına alınan kişisel ilişkiye uyulmaması halinde velayetin değiştirilmesine karar verilebileceği hususunun velayet sahibi anneye ihtarına, kişisel ilişki sonucunda çocuğun tesliminde zorluk çıkartılması, sürelere riayet edilmemesi halinde ise kişisel ilişkinin sınırlandırılabileceği ya da kaldırılabileceği hususunun ihtarına,

4- TMK'nın 353. Maddesi gereğince velayet kendisine verilen davacı anneye TMK Velayet, Vesayet ve Miras Hükümleri'nin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. maddesi uyarınca müşterek çocukların varsa tüm mal varlığını gösteren defter düzenleyerek kararın kesinleşmesinden sonraki bir ay içinde mahkemeye ibraz etmesi hususunun ihtarına ihtarat yükümlülüğüne uyulmaması halinde TMK. Nın 360 ve 361. Maddelerinde belirtilen önlemlerin alınacağının bildirilmesine (ihtar edildi ve bildirimde bulunuldu)

5- Tarafların müşterek çocukları için hükmedilen 3.000,00'er TL toplam 6,000,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davacının iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi tazminat ve manevi tazminat talepleri olmaması sebebiyle bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

7- Harçlar Kanunu uyarınca tahsili gereken ve adli yardım talebi nedeniyle dava açılışında alınmayan 615,40-TL peşin harç ile 427,60-TL başvurma harcı ile suçüstü ödeneğinden karşılanan 1.886,00-TL tebligat ücreti olmak üzere toplam 2.929,00-TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

8- Davacı davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekili ile tarafların yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.19/06/2025

Davalı MEHMET NURİ TANLAK'a teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/11/2025