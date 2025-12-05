KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davalı Saadat Guliyeva ATASEVER aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Davanın kabulü ile TOKAT İli, ZİLE İlçesi, YAYLAYOLU Köyü/mah. CN: 62, HN: 51, BSN:21'de nüfusa kayıtlı, MEMET ve DUDU oğlu, 05/10/1959 doğumlu davacı ALAATTİN ATASEVER ile Azerbaycan Cumhuriyeti Uyruklu davalı SAADAT GULIYEVA ATASEVER'in evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle TMK 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Tarafların maddi-manevi tazminat, yoksulluk nafakası talepleri olmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

3- Tarafların müşterek çocukları bulunmadığından velayet hususunda karar verilmesine yer olmadığına,

4- Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40-TL harçtan peşin alınan 427,60-TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80-TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

5- Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,

6- Davacı davada kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 45.000,00-TL maktu avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7- Davacı tarafından yapılan 427,60-TL peşin harç, 427,60-TL başvuru harcı ile UYAP'ta geçen 11.788,00-TL posta gideri olmak üzere toplam 12.643,20-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, taraf asillerin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememiz aracılığı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verildi.13/11/2025

Davalı Saadat Guliyeva ATASEVER'e teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/11/2025