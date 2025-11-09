Resmi İlanlar
KURTALAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İlan Numarası: 20251105-IHB-164230
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kurtalan Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kurtalan Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ:
|Sıra No
|Vergi No
|T.C Kimlik No
|Ad Soyad/Ünvan
|İhbarname Fiş No
|Vergi Dönemi
|Ana V.Kodu(*)
|Vergi Kodu(*)
|Vergi Tutarı
|Ceza Vergi Kodu(*)
|Ceza Tutarı
|Adres
|1
|0070647917
|TASF.HAL. ADAHAN PETROL OTOMOTİV MADENCİLİK ENERJİ İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|2025110413vza0000005
|05/2020-05/2020
|0015
|0015
|810.549,27
|3080
|2.431.647,81
|DEĞİRMENDERE MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BLV. BEYAZ PIRLANTA PETROL 165 /1 KUŞADASI AYDIN
Toplam 1 adet İhbarname Listelenmiştir.
(*) Listede Yer Alan Vergi Kodu Adları :
0015 - GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ