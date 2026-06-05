KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA BEDELİ 2026/247 Siner 6000 29 Hamdi AÇIKGÖZ ve diğerleri 7,66 m2 Mülkiyet / 583,61 m2 İrtifak 45.620,41-TL 2026/248 Siner 6000 39 Nihat MANDAL ve diğerleri 24,61 m2 İrtifak 1.854,21-TL 2026/249 Siner 6004 1 Hamdi AÇIKGÖZ ve diğerleri 708,89 m2 İrtifak 53.410,54-TL 2026/250 Siner 5997 65 Selim DURMAZ 10,10 m2 Mülkiyet / 634,95 m2 İrtifak 50.013,82-TL 2026/251 Siner 6018 85 Seydi Ahmet AYDIN 44,18 m2 Mülkiyet / 867,34 m2 İrtifak 74.859,33-TL

Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 16/07/2026 günü saat 14:30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/06/2026