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KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

06-06-2026 00.00
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KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

KÜTAHYA İLİ MERKEZ İLÇESİ

ESAS NOKÖYÜADAPARSELDAVALILARKAMULAŞTIRILACAK ALANKAMULAŞTIRMA BEDELİ
2026/247Siner600029Hamdi AÇIKGÖZ ve diğerleri7,66 m2 Mülkiyet / 583,61 m2 İrtifak45.620,41-TL
2026/248Siner600039Nihat MANDAL ve diğerleri24,61 m2 İrtifak1.854,21-TL
2026/249Siner60041Hamdi AÇIKGÖZ ve diğerleri708,89 m2 İrtifak53.410,54-TL
2026/250Siner599765Selim DURMAZ10,10 m2 Mülkiyet / 634,95 m2 İrtifak50.013,82-TL
2026/251Siner601885Seydi Ahmet AYDIN44,18 m2 Mülkiyet / 867,34 m2 İrtifak74.859,33-TL

Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 16/07/2026 günü saat 14:30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/06/2026

#İlangovtr Basın no ILN02481777