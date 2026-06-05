KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KÜTAHYA İLİ MERKEZ İLÇESİ
|ESAS NO
|KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|KAMULAŞTIRMA BEDELİ
|2026/247
|Siner
|6000
|29
|Hamdi AÇIKGÖZ ve diğerleri
|7,66 m2 Mülkiyet / 583,61 m2 İrtifak
|45.620,41-TL
|2026/248
|Siner
|6000
|39
|Nihat MANDAL ve diğerleri
|24,61 m2 İrtifak
|1.854,21-TL
|2026/249
|Siner
|6004
|1
|Hamdi AÇIKGÖZ ve diğerleri
|708,89 m2 İrtifak
|53.410,54-TL
|2026/250
|Siner
|5997
|65
|Selim DURMAZ
|10,10 m2 Mülkiyet / 634,95 m2 İrtifak
|50.013,82-TL
|2026/251
|Siner
|6018
|85
|Seydi Ahmet AYDIN
|44,18 m2 Mülkiyet / 867,34 m2 İrtifak
|74.859,33-TL
Davacı TEDAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 16/07/2026 günü saat 14:30'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/06/2026