KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No Köyü Ada Parsel Davalılar Taşınmazın m²'si Kamulaştırılacak Alan 2025/408 Bozcahöyük Köyü 108 78 Süleyman Denli Mirasçıları 4.482,70 m2 Tamamı 2025/409 Bozcahöyük Köyü 108 83 Süleyman Denli Mirasçıları 3.433,68 m2 Tamamı 2025/410 Bozcahöyük Köyü 108 86 Süleyman Denli Mirasçıları 610,68 m2 Tamamı 2025/411 Bozcahöyük Köyü 108 87 Süleyman Denli Mirasçıları 1.158,74 m2 Tamamı 2025/412 Kınık Köyü 188 56 Cemalettin Bozkuş ve Diğerleri 927,20 m2 Tamamı 2025/413 Bozcahöyük Köyü 108 265 Süleyman Denli Mirasçıları 2.002,98 m2 Tamamı 2025/414 Bozcahöyük Köyü 108 136 Mehmet Kanat Mirasçıları 3.538,88 m2 Tamamı

Davacı MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına hazine kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazlarla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 05/03/2026 günü saat 10.00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/12/2025