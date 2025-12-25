Resmi İlanlar
KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Kütahya ili Merkez ilçesi
|Esas No
|Köyü
|Ada
|Parsel
|Davalılar
|Taşınmazın m²'si
|Kamulaştırılacak Alan
|2025/408
|Bozcahöyük Köyü
|108
|78
|Süleyman Denli Mirasçıları
|4.482,70 m2
|Tamamı
|2025/409
|Bozcahöyük Köyü
|108
|83
|Süleyman Denli Mirasçıları
|3.433,68 m2
|Tamamı
|2025/410
|Bozcahöyük Köyü
|108
|86
|Süleyman Denli Mirasçıları
|610,68 m2
|Tamamı
|2025/411
|Bozcahöyük Köyü
|108
|87
|Süleyman Denli Mirasçıları
|1.158,74 m2
|Tamamı
|2025/412
|Kınık Köyü
|188
|56
|Cemalettin Bozkuş ve Diğerleri
|927,20 m2
|Tamamı
|2025/413
|Bozcahöyük Köyü
|108
|265
|Süleyman Denli Mirasçıları
|2.002,98 m2
|Tamamı
|2025/414
|Bozcahöyük Köyü
|108
|136
|Mehmet Kanat Mirasçıları
|3.538,88 m2
|Tamamı
Davacı MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına hazine kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazlarla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 05/03/2026 günü saat 10.00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/12/2025