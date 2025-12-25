Resmi İlanlar

KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

26-12-2025 00.00

KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

Esas NoKöyüAdaParselDavalılarTaşınmazın m²'siKamulaştırılacak Alan
2025/408Bozcahöyük Köyü10878Süleyman Denli Mirasçıları4.482,70 m2Tamamı
2025/409Bozcahöyük Köyü10883Süleyman Denli Mirasçıları3.433,68 m2Tamamı
2025/410Bozcahöyük Köyü10886Süleyman Denli Mirasçıları610,68 m2Tamamı
2025/411Bozcahöyük Köyü10887Süleyman Denli Mirasçıları1.158,74 m2Tamamı
2025/412Kınık Köyü18856Cemalettin Bozkuş ve Diğerleri927,20 m2Tamamı
2025/413Bozcahöyük Köyü108265Süleyman Denli Mirasçıları2.002,98 m2Tamamı
2025/414Bozcahöyük Köyü108136Mehmet Kanat Mirasçıları3.538,88 m2Tamamı

Davacı MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına hazine kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazlarla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 05/03/2026 günü saat 10.00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/12/2025

#İlangovtr Basın no ILN02368700