LÜLEBURGAZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı ERDEM ÖZKAN aleyhine mahkememizde açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Davanın KABULÜNE, Muris Hamiyet ÖZKAN'ın terekesini Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/110 esas sayılı dosyasında temsil etmek üzere 46********* TC kimlik numaralı Serpil ÖZKAN'ın atanmasına,

Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmekle, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2026