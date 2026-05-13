LÜLEBURGAZ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

14-05-2026 00.00
ESAS NO : 2025/165

KARAR NO : 2026/258

Davacı ERDEM ÖZKAN aleyhine mahkememizde açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

 

HÜKÜM :Davanın KABULÜNE, Muris Hamiyet ÖZKAN'ın terekesini Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/110 esas sayılı dosyasında temsil etmek üzere 46********* TC kimlik numaralı Serpil ÖZKAN'ın atanmasına,

Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmekle, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/05/2026

#İlangovtr Basın no ILN02467843