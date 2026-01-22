Resmi İlanlar

MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

23-01-2026 00.00

İ L A N

ESAS NO: 2024/667 Esas

 

ESAS NO: 2024/667 Esas

Davacı, YUSUF PEKTAŞ ile  Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davasına esas yapılan açık yargılama sırasında verilen ara karar uyarınca; davaya konu edilen Malatya ili Yazıhan ilçesi Fethiye Mahallesi köyiçi mevki 1305 parsel sayılı taşınmazda  ekli krokide belirtilen yerlerde davacının tescil talep ettiği  TMK'nın 713/3 ve 4. Maddeleri gereğince İLAN OLUNUR.

