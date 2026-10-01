NTV
Resmi ilanlar

MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

02-10-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

İLAN

MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2022/663 Esas

KARAR NO: 2025/273

Davacı MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve Hıdır POLAT vd. ait muhdesat yönünden mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

 

HÜKÜM :

Davacı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma tescil ve bedel tespiti davasının kabulü davalılar adına kayıtlı Malatya ili, Battalgazi İlçesi, Dernek Mahallesi, 6442 Ada, 8 No'lu Parsel, üzerindeki muhdesatın (arsa hariç) kamulaştırma nedeniyle davacı adına aidiyetinin tespitine, bu hususta tapuda beyanlar hanesine şerh konulmasına karar verilmekle ,bu kararı Malatya B.B. B istinaf etmiştir. Eylem Polat, Fadime Polat Şen, Hanife Yavuz'un iki haftalık süre içerisinde Gazinatep BAM' istinaf kanun yoluna başvurma haklarının bulunduğunun Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/09/2026

#İlangovtr Basın no ILN02560382