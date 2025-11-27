MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

HÜKÜM:

1-Açılan davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN PASİF HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİNE,

2-Malatya İli Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 197 parsel 6 numaralı bağımsız bölüme yönelik açılan davanın PASİF HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİNE, bu bağımsız bölüme yönelik açılan tenkis davasının REDDİNE,

3-Malatya İli Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesi 580 ada 197 parsel 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 numaralı daireler ile 1 ve 2 numaralı bağımsız bölümdeki dükkanlar, Malatya İli Battalgazi İlçesi İzzetiye Mahallesi 126 ada 278 parsel 25 numaralı bağımsız bölümdeki dükkan ve Malatya İli Battalgazi İlçesi İzzetiye Mahallesi 126 ada 364 parsel 29 numaralı bağımsız bölüm sayılı dükkanın davalılar Mehmet Kasap ve Ahmet Kasap adına olan tapu kaydının 1/4 oranında iptali ile netice olarak taşınmazlardaki tapu kaydının 1/4 'ünün davacı adına KAYIT ve TESCİLİNE, 3/8 payının davalı Ahmet Kasap adına İPKASINA, 3/8 payın davalı Mehmet Kasap adına İPKASINA,

BETTİNA TURAN VE MUSTAFA MİKE TURAN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/11/2025