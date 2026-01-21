MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYESİ

1.) Malatya İli, Battalgazi İlçesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan Çamurlu Mahallesinde bulunan parsellerin satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır. Malatya Battalgazi Belediyesi'ne ait olan söz konusu taşınmaz Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda satılacaktır.

2.) Taşınmazların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizde açılacak ihalelere katılamazlar.

3.) Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, imar durumu, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

4.) Aşağıda tablo halinde belirtilen taşınmazlar birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı ihale edilecek olup, ihalesine girilecek olan her bir parsel sayılı taşınmaz için ayrı ayrı şartname alınması ve yine ihalesine girilecek olan her bir parsel sayılı taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat ödenmesi gerekmektedir.

5.) İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve eklerinin, her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere, 2.000,00 TL. (İki Bin lira) bedel karşılığı Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden alınması gerekmekte olup, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.

S.NO MAHALLE ADA PARSEL

ALAN (m2)

İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ 1 ÇAMURLU 4668 8

4167,97 E=1,20

Taks=0,20

Yençok=22,50m

Konut 18.755.865,00 562.675,95 12.02.2026 saat 09:00 2 ÇAMURLU 4681 4

1851,14 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 9.255.700,00 277.671,00 12.02.2026 saat 09:20 3 ÇAMURLU 4682 5

2253,60 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 11.268.000,00 338.040,00 12.02.2026 saat 09:40 4 ÇAMURLU 4682 6

2253,61 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 11.268.050,00 338.041,50 12.02.2026 saat 10:00 5 ÇAMURLU 4682 7

2253,60 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 11.268.000,00 338.040,00 12.02.2026 saat 10:20 6 ÇAMURLU 4682 8

2253,60 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 11.268.000,00 338.040,00 12.02.2026 saat 10:40 7 ÇAMURLU 4691 12

1904,79 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 9.523.950,00 285.718,50 12.02.2026 saat 11:00 8 ÇAMURLU 4691 13

1904,79 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 9.523.950,00 285.718,50 12.02.2026 saat 11:20 9 ÇAMURLU 4691 14

1904,79 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 9.523.950,00 285.718,50 12.02.2026 saat 11:40 10 ÇAMURLU 4691 15

1904,79 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 9.523.950,00 285.718,50 12.02.2026 saat 13:20 11 ÇAMURLU 4691 16

1904,79 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 9.523.950,00 285.718,50 12.02.2026 saat 13:40 12 ÇAMURLU 4691 17

1904,79 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 9.523.950,00 285.718,50 12.02.2026 saat 14:00 13 ÇAMURLU 4691 18

1904,79 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 9.523.950,00 285.718,50 12.02.2026 saat 14:20 14 ÇAMURLU 4691 19

1904,79 Blok Nizam

Yençok=22,50m

(0,40/1,20)

Konut 9.523.950,00 285.718,50 12.02.2026 saat 14:40

6.) İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, tüzel kişilerin ise Vergi Levhasını,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, (geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası' ndan, yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2.Maddede belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye iştirak edeceklerin noter onaylı vekaletnameyi, 06.02.2026 Cuma günü saat 17:00’a kadar Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri zorunludur.

7.) İstekliler 06.02.2026 Cuma günü saat 17:00’a kadar Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

8.) Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz malların satış bedelinin tamamı alıcı tarafından 30 gün içinde ödenecektir.

9.) İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedelini ve şartname bedelini de 06.02.2026 Cuma günü saat 17:00’a kadar Battalgazi Belediyesi veznesine veya Battalgazi Belediyesi banka hesabına yatıracaklardır.

10.) Battalgazi Belediyesi Encümeni, bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.