MALKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı EMİN GÜRER aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda; verilen karar davalılar Murat Genar ve Salim Genar'a yapılan tebligatların iade gelmesi davalıların tebligata yarar adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın davalılar Murat Genar ve Salim Genar'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı Emin Gürer tarafından davalılar aleyhine açılan 28/05/2024 Tarih 2022/554 Esas 2024/301 Kararı ile;

"HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ ile,

1-Davacının maliki olduğu Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Karacahalil mahallesi, 152 ada, 113 parsel sayılı taşınmaz lehine davalıların maliki oldukları Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Karacahalil mahallesi, 152 ada, 92 parsel sayılı taşınmaz üzerinde fen bilirkişisi Mustafa YİĞİT tarafından düzenlenen 28/02/2024 tarihli fen bilirkişi raporunda SEÇENEK 1'de belirtilen ve ekli krokide turuncu renkle gösterilen 3 metre genişliğinde, 181.52 m2 yüzölçümünde, 62.96 metre uzunluğunda GEÇİT HAKKI TESİSİNE, TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Fen bilirkişisi Mustafa YİĞİT tarafından düzenlenen 28/02/2024 tarihli rapor ve ekli krokisinin kararın eki sayılmasına,

3-Geçit hakkı bedeli olarak belirlenen 38.037,52 TL'nin nemalarıyla birlikte karar kesinleştiğinde Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Karacahalil mahallesi, 152 ada, 92 parsel maliklerine tapuda kayıtlı hisseleri ve mirasçılık payları nispetinde ödenmesine,

Dair, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile başvurulacak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekili huzurunda açıkça okunup, usulen anlatıldı."

Şeklinde karar verildiği tebliğ yerine geçmek üzere Murat Genar ve Salim Genar'a ilanen tebliğ olunur. 25/11/2025