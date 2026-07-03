MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra Adı Cinsi Kira süresi

İhalenin şekli İlk Yıl Aylık Kira Bedeli

İhale bedeli

Geçici teminat İhale tarihi Saat 1

Manavgat Merkez Mahallelerinde bulunan muhtelif caddelerde cep olarak ayrılmış toplam 501 araçlık otopark alanının parkomat olarak işletilmesi Parkomat İşletilmesi 33 Ay 2886/45.Madde 400.000,00TL+KDV 13.200.000,00 TL+KDV 3.960.000,00TL 16.07.2026 10.00 2

Hoca Ahmet Yesevi Parkında bulunan kafeterya Kafeterya 3 yıl 2886/45.Madde

14.500,00 TL+KDV 522.000,00 TL+KDV 156.600,00 TL 16.07.2026 10.05 3 Sarılar Mah. Pazaryeri içerisinde bulunan Çay Ocağı+WC Çay Ocağı

+WC 2 yıl 2886/45.Madde 25.000,00 TL+KDV 600.000,00 TL+KDV 180.000,00 TL 16.07.2026 10.10 4 Cumhuriyet Meydanı doğusunda bulunan ATM noktasındaki 2 no.lu kabin ATM kabin 5 yıl 2886/45.Madde 250.000,00 TL +KDV 1.250.000,00 TL+KDV 375.000,00 TL 16.07.2026 10.15

AÇIKLAMALAR

1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2.İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

3.Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4.Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2026 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7.Noter tasdikli imza sirküsü

8.İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

9.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

10.Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2026 yılında alınmış belge ( ATM ihalelerinde istenmeyecek)

11.Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12.Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13.İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 09.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Bu Saatten sonra getirilen dosyalar işleme alınmayacaktır.

14. İstekliler istenilen belgelerin asıllarını ya da asıllarını ibraz ederek "Aslı İdarece Görülmüştür" suretlerini idareye sunacaklardır.

15. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16. İrtibat: 0.242.746 13 93 TRT Saati Esastır.

İLANEN DUYRULUR.