MANİSA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı esas dosyasında şikayetçi 3. Kişi Baki Karaduman'a tebligat yapılamadığından, tensip zaptı ve ara kararın ilanen tebligat yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

1- Şikayetçi 3. Kişi adli yardım talebinde bulunmuş olup; HMK m 334 ve 336/2 md. uyarınca dava dilekçesi ekinde her hangi bir belge olmaması, şikayetçinin sıfatı ve davanın niteliği dikkate alınarak ŞİKAYETÇİNİN ADLİ YARDIM TALEBİNİN REDDİNE,

2- Şikayetçi 3. Kişinin adli yardım istemi reddedilmiş olmakla ; ŞİKAYETÇİ 3. KİŞİYE, başvuru harcı 281,80 TL ve alınması gerekli ihale bedeli olan 1.509.200,00 TL'nin %068,31'i olan 103.093,452 TL nispi harcın yarısı olan 51.546,726 TL nispi harcı mahkemeler veznesine yatırması için Harçlar kanunu 30 md. uyarınca DURUŞMA GÜNÜNE KADAR KESİN SÜRE VERİLMESİNE, bu süre içerisinde yatırılmadığı takdirde HMK 150 mad., Harçlar Kanunu 30 md. uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı hususunun şikayetçiye İHTARINA, (ihtaratın iş bu tutanağının tebliği ile yapılmasına), tebligat masrafının ileri haksız çıkacak taraftan karşılanmak üzere şimdilik suç üstü ödeneğinden karşılanmasına,

3- Şikayetçi 3. Kişinin adli yardım istemi reddedilmiş olmakla ; ŞİKAYETÇİ 3. KİŞİYE, HMK 120. maddesi ve HMK.gider avansı taraifesinin 6. maddesi gereğince hesaplanan taraf sayısının 5 katı tutarında davetiye gideri olan 4.200,00 TL (210,00 TL * 4 * 5) ve diğer iş ve işlemler olan 250,00 TL'den ibaret toplam 4.450,00 TL gider avansının mahkeme veznesine yatırılması için tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE, aksi halde işbu davanın HMK114/1-g ve 115 maddeleri gereğince dava şartı yokluğundan davanın usulden reddedileceğinin İHTARINA, (ihtaratların işbu tutanağın tebliği yolu ile yapılmasına), dilekçe ekinde herhangi bir masraf bulunmadığı anlaşılmakla tebligat masrafının ileri haksız çıkacak taraftan karşılanmak üzere şimdilik suç üstü ödeneğinden karşılanmasına,

4- %5 Teminat alınması hususunun duruşmada değerlendirilmesine,

Gider avansı yatırıldığı takdirde;

5- Davacı 3. kişi yönünden iddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının davanın açılmasıyla; davalı yönünden savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağının ise cevap dilekçesinin mahkememize verilmesiyle başlayacağının taraflara İHTARINA,

6- HMK m.139 gereğince tarafların sulh ve uzlaşma için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin İHTARINA,

7- HMK m.139 gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususunun İHTARINA,

9- Taraflara iş bu tutanağın duruşma gün ve saatini bildirir meşruhatlı davetiye ile tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, (Şikayetçi 3. Kişinin adli yardım istemi reddedilmiş olmakla masrafının ileride haksız çıkacak taraftan karşılanmak üzere şimdilik suç üstü ödeneğinden karşılanmasına),

Ara kararların yerine geliş süreleri nazara alınarak ön inceleme duruşması ile koşulların oluşması halinde devamında yapılacak olan tahkikat duruşmasının 16/12/2025 günü saat 09:53'e bırakılmasına tensiben karar verildi.

Mahkememizin 2025/901 Esas sayılı dosyasında 12.11.2025 tarihli alınan ara kararıyla;

1-Şikayetçi 3. kişinin adli yardım talebinin REDDİNE,

2- Buna ilişkin ara kararın şikayetçi 3. kişiye tebliğine,

3-Adli yardım isteminin reddine ilişkin ara kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde itiraz edilmediği veya itiraz edilip de itirazın reddine karar verilerek kararın kesinleşmesi halinde; Şikayetçi 3. Kişiye kesin süre ihtaratlı tensip tutanağının 4 ve 5 nolu ara karalarının aynen geçerli olduğu hususunun İHTARINA, ihtarın tensip tutanağı ile bu ara kararın tebliği yolu ile yapılmasına, tebligat masrafının ileri haksız çıkacak taraftan karşılanmak üzere şimdilik suç üstü ödeneğinden karşılanmasına,

Tarafların yokluğunda, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 6100 sayılı HMK 337/2 maddesi gereğince iş bu ara kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Hususları ilanen tebliğ olunur. 12.11.2025