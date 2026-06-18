MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Manisa İli Yunusemre İlçesi Keçiliköy Mahallesi 2488 ada 2 parselde kayıtlı Manisa İli Yunusemre İlçesi Keçiliköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:284 adresinde yer alan otelin (şartname ekinde bulunan krokide gösterilen ve üzerinde fiilen akaryakıt istasyonu bulunan kısım kiralama/ihale kapsamı dışındadır.) yüklenicisi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği standartlarda ve meri mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde ruhsatının alınması koşuluyla 1 (bir) yıl tadilat ve modernizasyon süresi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının alındığı tarihten itibaren 25 (yirmi beş) yıl işletme süresi toplam 26 (yirmi altı) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64’üncü maddesi ve 35’inci maddesinin (a) bendi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. (Kiralanacaktır)

Söz konusu otel ihale şartnamesi ve ihale sözleşmesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesi ve ihale sözleşmesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

İhale Günü, Saati ve İhale Yeri : İhale 08 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 15.00’da Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre/MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Otelin 1 (bir) yıl tadilat ve Modernizasyon süresince aylık muhammen bedeli : 676.000,00 TL + KDV

Otelin tadilat ve modernizasyon yapıldıktan sonra aylık muhammen bedeli : 4.600.000,00 TL + KDV

Ciro Bedeli : İstekliler aylık 4.600.000,00 TL + KDV muhammen bedele ek olarak kiralananın işletilmesinden elde edilen yıllık (takvim yılı) cironun %3’ü + KDV oranında ek kira bedeli ödeyecektir. (şartnamenin 44.3.maddesi kapsamında yapılan kiralamalardan elde edilecek gelirler dahil)

Geçici Teminatı bedeli : 1.656.000,00 TL

Şartname Doküman Bedeli : 5.000,00 TL

Taliplilerden İstenecek Belgeler :

1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

a. Gerçek kişiler için; ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 (otuz) gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

b. Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir.)

2. Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, şartname ekinde bulunan örneğe uygun İletişim Bilgi Formu

3. İmza sirküleri vermek:

a. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

b. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

c. Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

4. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a. Gerçek kişi olması halinde; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış suretini vermek,

b. Tüzel kişi olması halinde; mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış suretini vermek, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

d. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 3’üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)

6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek ya da geçici teminat bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ncı ve 27’nci maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit içi banka teminat mektubu olarak da verilebilir. (şartname ekinde bulunan örneğe uygun)

7. Her sayfası imzalanmış şartname ve sözleşme örneği,

8. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

9. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

10. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış suretini vermek,

11. İsteklilerin ortak girişimi olması halinde şartname ekinde bulunan örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

12. Dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif, vakıf veya birlik olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, ihaleye iştirak edecek yetkilinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, ihaleye iştirak edecek yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

13. Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

14. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge (İsteklinin en son mükellefi olduğu Vergi Dairesinden başka, diğer Vergi Daireleri ile daha önce (Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuşsa, bu Vergi Dairelerinin her birinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Kolektif Şirketlerde, ortaklardan her birinin yukarıdaki şekilde, vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirmesi gerekmektedir.

Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirilmesi gerekmektedir.

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi Dairelerinden alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.)

15. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, (Prim borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.)

16. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, şartname ekinde bulunan örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu, (İsteklinin ihalelerden yasaklı olmasının tespit edilmesi halinde, bu istekli ihale dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır.)

17. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair, şartname ekinde bulunan örneğe uygun Yer Görme Formu,

18. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair şartname ekinde bulunan örneğe uygun taahhütname (Bu taahhütname noter onaylı düzenlenecektir) (İstekli şirket ortakları (A.Ş. şeklindeki ortaklıklarda yöneticiler) ile ortak girişimdeki gerçek kişi ile şirket/lerin gerçek kişi ortaklarının da terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname sunması gerekmektedir.

19.İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair şartname ekinde bulunan örneğe uygun yazılı taahhütname,

20.İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair şartname ekinde bulunan örneğe uygun yazılı taahhütname,

21.İhale tarihinden önceki 3 (üç) yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair şartname ekinde bulunan örneğe uygun yazılı taahhütname. Katılımcı tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliği temsili yetkili kişilerce düzenlenmiş taahhütname,

22. İsteklilerin en az 5 (beş) yıl süreli Otel işletmiş veya işletmekte olduğunu gösterir belgenin aslı ya da idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (9), (10), (11), (12) (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) ve (22) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.



Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak görebilirler.

İsteklilerin 08 Temmuz 2026 günü saat 12:00’a kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.