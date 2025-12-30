MARDİN AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Yusuf Sayat ile davalı Suzan Khalil arasında mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ ile;

1-Müşterek çocuk 36982983918 TC Kimlik numaralı Zeynep SAYAT'ın üzerinde davalı anne Suzan Khalil'in velayet hakkının kaldırılarak velayetin davacı 21770489154 TC Kimlik numaralı, baba Yusuf Sayat'a bırakılmasına,

2-Müşterek çocuklar ile ve davalı anne arasında her ayın birinci ve üçüncü haftası Cuma günü saat 18:00 dan pazar günü 20:00 a kadar kişisel ilişki tesisine, dini bayramların ikinci günü saat 09.00 ile üçüncü günü saat 17.00 arası, sömestr tatillerinin ilk haftası Pazartesi günü saat 10.00'dan 8. Günü Pazartesi günü saat 10.00 arası, her yıl yaz tatillerinde 1 Temmuz saat 10.00 ile 31 Temmuz saat 17.00 arası, anneler günü saat 09:00 ile 17:00 arasında kişisel ilişki kurulmasına,

3-Alınması gereken harç peşin alındığından başka harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T (madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 45.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan; 427,60 -TL Başvuru Harcı, 427,60 -TL Peşin Harcı, 9.850,00 -TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 10.705,20 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerine bırakılmasına,

6-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK’nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana İADESİNE karar verildiği, işbu kararın davalı Suzan KHALİL'e ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere istinaf edilmediğinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26/12/2025