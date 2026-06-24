MARDİN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE/KÖYÜ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ TAHMİN EDİLEN BEDEL (₺) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (₺) İMAR DURUMU İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Mardin Midyat Güven 101 53 28.541,02 Tam Hali Arazi 11.417.000,00 2.283.400,00 İmarsız 07.07.2026 10:00 2 Mardin Midyat Çavuşlu/Cumhuriyet 211 191 12.514,15 Tam Ham Toprak 7.510.000,00 1.502.000,00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı gün ve saatte Midyat Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale saatine kadar;

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü T.C Kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

b) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi,

c) Geçici Teminat Bedelinin Midyat Malmüdürlüğüne ait “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR 04 0001 0000 9200 0010 0065 82 İban no.lu hesaba yatırılıp Mardin 2 nolu Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

3- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Midyat Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

4- Satılacak Hazine taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine 1/4'ü peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilmektedir.

5- Posta yolu ile verilecek tekliflerde, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6- 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.mardincsb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir. (TEL: 0482 462 19 42) İLAN OLUNUR.