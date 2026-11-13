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MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

14-11-2026 00.00
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MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİĞ

 

Vergi NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi Vergi KAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu ToplamıToplam Borç
6301128358MUHAMMAD SAMEER NEHARUNAGARHOBYAR AŞİREFENDİ CD.İMAR HAN Kapı No:15  FATİH İSTANBUL202301202312941494142025031466B4b00000022025031414B4v0000002

67.646,30 TL

67.646,30 TL

6301128358MUHAMMAD SAMEER NEHARUNAGARHOBYAR AŞİREFENDİ CD.İMAR HAN Kapı No:15  FATİH İSTANBUL202401202412941494142025031466B4b00000032025031414B4v0000003

160.788,40 TL

160.788,40 TL

6301128358MUHAMMAD SAMEER NEHARUNAGARHOBYAR AŞİREFENDİ CD.İMAR HAN Kapı No:15  FATİH İSTANBUL202501202512941494142025031466B4b00000042025031414B4v0000004

231.422,70 TL

231.422,70 TL

Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’ nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir(1) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resim tebliğ yapılacağı, bir(1) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanen neşri tarihinden itibaren bir(1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02595172