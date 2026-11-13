MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Vergi K Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Toplam Borç 6301128358 MUHAMMAD SAMEER NEHARUNAGAR HOBYAR AŞİREFENDİ CD.İMAR HAN Kapı No:15 FATİH İSTANBUL 202301202312 9414 9414 2025031466B4b0000002 2025031414B4v0000002 67.646,30 TL 67.646,30 TL 6301128358 MUHAMMAD SAMEER NEHARUNAGAR HOBYAR AŞİREFENDİ CD.İMAR HAN Kapı No:15 FATİH İSTANBUL 202401202412 9414 9414 2025031466B4b0000003 2025031414B4v0000003 160.788,40 TL 160.788,40 TL 6301128358 MUHAMMAD SAMEER NEHARUNAGAR HOBYAR AŞİREFENDİ CD.İMAR HAN Kapı No:15 FATİH İSTANBUL 202501202512 9414 9414 2025031466B4b0000004 2025031414B4v0000004 231.422,70 TL 231.422,70 TL

Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’ nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir(1) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resim tebliğ yapılacağı, bir(1) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanen neşri tarihinden itibaren bir(1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.