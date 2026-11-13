MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi
|Vergi K
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Toplam Borç
|6301128358
|MUHAMMAD SAMEER NEHARUNAGAR
|HOBYAR AŞİREFENDİ CD.İMAR HAN Kapı No:15 FATİH İSTANBUL
|202301202312
|9414
|9414
|2025031466B4b0000002
|2025031414B4v0000002
67.646,30 TL
67.646,30 TL
|6301128358
|MUHAMMAD SAMEER NEHARUNAGAR
|HOBYAR AŞİREFENDİ CD.İMAR HAN Kapı No:15 FATİH İSTANBUL
|202401202412
|9414
|9414
|2025031466B4b0000003
|2025031414B4v0000003
160.788,40 TL
160.788,40 TL
|6301128358
|MUHAMMAD SAMEER NEHARUNAGAR
|HOBYAR AŞİREFENDİ CD.İMAR HAN Kapı No:15 FATİH İSTANBUL
|202501202512
|9414
|9414
|2025031466B4b0000004
|2025031414B4v0000004
231.422,70 TL
231.422,70 TL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK’ nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir(1) ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resim tebliğ yapılacağı, bir(1) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanen neşri tarihinden itibaren bir(1) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.