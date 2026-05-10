MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Deniz ÖKSÜZ'ün tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığı anlaşıldığından hakkında gazete ilanı karar verilmiş olan davalı; Durgut ve Safiye oğlu 28/10/1985 doğumlu, Deniz ÖKSÜZ'e

"HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile, davaya konu Balıkesir ili Marmara ilçesi Okullar Mah. Kesikçınar Mevkii 349 Ada 5 Parsel sayılı taşınmazın ortaklığının TMK.'nın 699/3 maddesi uyarınca üzerindeki bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte umuma açık artırma ile satılarak MEVCUT ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, satış işlemlerinin İcra İflas Kanununu hükümlerine göre ve AÇIK ARTIRMA SURETİYLE YAPILMASINA,

2-Satış bedelinin tapu kaydında ve mirasçılık belgelerinde belirtilen mirasçıların payları oranında paylaştırılmasın,

3-Ortak taşınmazların satış bedeli üzerinden hesap edilecek binde 11,38 oranındaki nispi ilam harcının hissedarlardan hisseleri oranında alınmasına, peşin alınan harcın mahsubuna,

4-Satış memuru olarak Marmara Adliyesi Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

5-Davacının kendini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesap edilen 17.400,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan hissesi oranında alınarak davacı tarafa verilmesine, davacının hissesine düşen payın ise davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

6-Bakiye gider avansının kararın kesinleşmesinden sonra resen davacıya iadesine,

7-Dosyanın kesinleşmesine müteakip ve talep halinde Satış Memurluğuna gönderilmesine,

8-Tarafların talebi halinde gerekçeli kararın taraflara tebliğine,

9-Davacı tarafça davanın açılması sırasında yapılan başvuru harcı 13,50-TL, tebligat, posta, KEP, dosya, yurtdışı harç masrafları toplamı 20.683,50 TL; keşif harcı 3.030,30-TL, keşif araç ücreti 120,00-TL ile bilirkişi ücreti 9.200,00-TL olmak üzere toplamda 33.047,30-TL tutarındaki yargılama giderinin tapu kaydındaki hissesine isabet eden kısmının davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine, davacı tarafın tapu kaydındaki hissesine isabet eden kısma denk gelen miktarın üzerinde bırakılmasına,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı verilen kararın HMK'nın 341. ve 345/1. maddeleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 02.07.2024"

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/03/2026