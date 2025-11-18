MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Soyadı-Adı(Unvanı) Vergi K.No Adres Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı AYFER ÇOBAN 8680497742 HİSAR MAH. BAYKAL CAD. 6D/2 4 DİDİM AYDIN 202001202012 0010 0010 3.717.079,72 TL 3080 11.151.239,16 TL AYFER ÇOBAN 8680497742 HİSAR MAH. BAYKAL CAD. 6D/2 4 DİDİM AYDIN 202010202012 0033 0033 2.632.172,58 TL 3080 7.896.517,74 TL



Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün (15) ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.