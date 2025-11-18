Resmi İlanlar

MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

19-11-2025 00.00

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Soyadı-Adı(Unvanı)Vergi K.NoAdresVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza Tutarı
AYFER ÇOBAN8680497742HİSAR MAH. BAYKAL CAD. 6D/2 4 DİDİM AYDIN202001202012001000103.717.079,72 TL308011.151.239,16 TL
AYFER ÇOBAN8680497742HİSAR MAH. BAYKAL CAD. 6D/2 4 DİDİM AYDIN202010202012003300332.632.172,58 TL30807.896.517,74 TL


Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün (15) ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

