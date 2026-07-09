NTV
Resmi ilanlar

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10-07-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. KONYA İLİ MERAM BELEDİYESİNDEN 

SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, ekli listede tapu bilgileri, muhammen ve geçici teminat bedeli belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Gelirler Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 500,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

 

İhale 22/07/2026 Çarşamba günü saat 15.00’de Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binasında, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;

 

A. Gerçek Kişiler için:

 

1.İhaleye katılmak istediği belirten dilekçe,

2.Tebligat için adres beyanı,

3.Geçici teminat makbuzu veya geçici teminatına karşılık 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

4.Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

5.Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,

6.2026 yılı içerisinde alınmış Ticaret veya Sanayi Odası belgesi aslı,

7.Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,

8.Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

9.Taşınmazın görüldüğüne dair belge,

10.Meram Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,

 

TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:

İhaleye katılacak isteklilerin en geç 21/07/2026 Salı günü saat 17:00’ye kadar geçici teminatın yatırmaları ve ihale evraklarının Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü’ne dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.

 

ÖDEME ŞEKLİ:

Tablodaki taşınmazlarda ihale bedelinin %20’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, kati teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan ihale bedeli 12 ay eşit aralıklı taksitler halinde ödenecektir.

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde ödenecektir.

 

DİĞER HUSUSLAR:

İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

İLAN OLUNUR.

 

İHALE ONAY EKİ
NoMahalleAdaParselAlan (m²)İmar DurumuMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)Ödeme Şekli
1Kaşınhanı488062700,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.575.000,00₺47.250,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
2Kaşınhanı488063600,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.260.000,00₺37.800,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
3Kaşınhanı488064600,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.260.000,00₺37.800,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
4Kaşınhanı488065600,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.260.000,00₺37.800,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
5Kaşınhanı488066600,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.260.000,00₺37.800,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
6Kaşınhanı488067800,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.800.000,00₺54.000,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
7Kaşınhanı488068800,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.680.000,00₺50.400,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
8Kaşınhanı488069800,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.680.000,00₺50.400,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
9Kaşınhanı4880610750,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.575.000,00₺47.250,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
10Kaşınhanı4880611700,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.470.000,00₺44.100,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
11Kaşınhanı4880612553,10Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.245.000,00₺37.350,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
12Kaşınhanı4880613500,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.050.000,00₺31.500,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
13Kaşınhanı4880614500,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.050.000,00₺31.500,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
14Kaşınhanı4880615530,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.193.000,00₺35.790,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
15Kaşınhanı4880616700,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.470.000,00₺44.100,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
16Kaşınhanı4880617750,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.575.000,00₺47.250,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
17Kaşınhanı4880618800,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.680.000,00₺50.400,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
18Kaşınhanı4880619800,00Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30, Kaks:0.40)₺1.680.000,00₺50.400,00%20 Peşin Kalan 12 eşit taksit
#İlangovtr Basın no ILN02502365