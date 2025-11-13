MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVACI: ALAA BARAKAT

DAVALI: ABDULNASER TARRAB

Davacı Alaa Barakat ile davalı Abdulnaser Tarrab arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasının açık yargılaması sonunda;

1-Davanın KABULÜ ile Mohamad ve Amına'dan olma, 01/01/1993 doğumlu, 99373567852 Yabancı Kimlik No'lu, Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu davacı Alaa Barakat ile Ahmad ve Marıam'dan olma, 01/01/1989 doğumlu, 99367568070 Yabancı Kimlik No'lu, Suriye Arap Cumhuriyeti Uyruklu davalı Abdulnaser Tarrab'ın TMK'nun 166/1-2. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 28/05/2014 doğumlu Ahmad ile 14/08/2016 doğumlu Mohamad'ın velayetlerinin davacı anneye VERİLMESİNE,

3-Taraflar farklı ülkelerde yaşadıkları takdirde, dini bayramların 2. günü sabah saat 09:00'dan başlayıp son günü akşam saat 17:00'de sona ermek üzere, her yıl yarıyıl tatilinin ilk Pazartesi günü sabah saat 09:00'da başlayıp ikinci Cumartesi günü akşam saat 17:00'da sona ermek üzere ve ayrıca her yıl 1 Temmuz sabah saat 09:00'dan başlayıp 31 Temmuz akşam saat 17:00'de sona ermek üzere;

-Taraflar aynı ülkede yaşadıkları takdirde dini bayramların 2. günü sabah saat 09:00'da başlayıp ertesi gün akşam saat 17:00'da sona ermek üzere, babalar günü sabah saat 09:00'da başlayıp akşam saat 19:00'da sona ermek üzere, çift sayıyla biten yılların doğum günlerinde sabah saat 09:00'da başlayıp akşam saat 21:00'da sona ermek üzere, her yıl birinci ara tatilin ilk Pazartesi günü sabah saat 09:00'da başlayıp devam eden Cumartesi günü akşam saat 17:00'da sona ermek üzere, her yıl yarıyıl tatilinin ikinci Pazartesi günü sabah saat 09:00'da başlayıp devam eden Cumartesi günü akşam saat 17:00'da sona ermek üzere, her yıl 1 Temmuz sabah saat 09:00'da başlayıp 31 Temmuz akşam saat 17:00'da sona ermek üzere ve ayrıca her ayın 2. ve 4. hafta sonları Cumartesi günü sabah saat 09:00'da başlayıp Pazar günü akşam saat 17:00'da sona ermek üzere (Babanın görüşme günü anneler gününe isabet ederse çocuğun o gün için annede kalması kaydı ile) çocukların babaya verilerek çocuklarla baba arasında kişisel ilişki kurulmasına,

4-Davacının tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası ile manevi tazminat taleplerinin feragat sebebiyle reddine,

Dair, 6100 sayılı HMK'nun 341. ve 345. maddeleri gereğince gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren yasal 2 haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere 07/03/2024 tarihinde karar verilmiş olup kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ve bu tarihten sonra 2 haftalık yasal süresi içinde karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.