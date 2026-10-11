MERSİN 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı : SACİRE IŞIKSAL

Vekili : Av.EDA DİŞBUDAK

Davalı : MUSTAFA IŞIKSAL

Taraflar arasındaki boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında davalının adresinin meçhul olması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden; Hasan ve Pakize oğlu, 08/08/1989 doğumlu, 18442214770 TC kimlik nolu davalı Mustafa Işıksal 18/01/2027 günü saat 14:15'te yapılacak olan tahkikat duruşmasına gelmeniz ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, 6100 sayılı HMK'nun 147/2. maddesi gereğince tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.