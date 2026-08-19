MERSİN 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı YASEMİN OKYAY FILIPPOV vekili tarafından davalı IAN FILIPPOV aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkememizden verilen 02/06/2026 tarih ve 2023/653 esas, 2026/380 karar sayılı ilam ile; Davacının davasının kabulüne; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Siteler Mah/Köy, Cilt No:24, Hane No:2673, BSN:1’de nüfusa kayıtlı, Mahmut ve Ferihan'dan olma, 19/03/1974 doğumlu, 163*****312 TC no'lu davacı YASEMİN OKYAY FILIPPOV ile, A37**** pasaport numaralı, Anjel ve Nelea'dan olma, 28/11/1981 doğumlu, Moldova Cumhuriyeti Uyruklu davalı IAN FILIPPOV'un TMK'nın 166/1. maddesi gereğince evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına karar verilmiştir.

Mahkememiz kararının davalı IAN FILIPPOV'a işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak iki hafta içerisinde istinaf etmesi, aksi taktirde kendisi yönünden kararın kesinleştirileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.