MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelik belirten ve mülkiyeti Yenişehir Belediyesine ait taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. (a) maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) 02/09/2026 tarihinde Yenişehir Belediyesi Encümen Salonuna (şartname belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında ve şartnamede belirtilen belgelerle birlikte 02/09/2026 günü ihale saatine kadar belediyemize başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhale ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü mesai saatleri içerisinde görülebilir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN;

Mahallesi Pafta Ada/Parsel İmar Durumu Emsal Alan (m²) Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Günü İhale Saati Şartname Bedeli Kocavilayet 21-J-3 7900/8 Ticari Alan 0,90 1.473,34 86.927.060,00 TL 2.607.811,80 TL 02.09.2026 15:00 15.000,00 TL

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. T.C vatandaş olmak

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. İkametgâh belgesi (E- Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden)

4. %3 geçici teminat ödendiğine dair belge

5. İhale şartnamesinin borcu olmadığına dair belge

6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge

7. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesineden veya sicline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir notderden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri

8. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak)

9. Gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekâletname örneği ve imza sirküsü

10. 2886 sayılı Yasasının 6. Maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar

11. İhaleler için teklif mektupları (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır)

12. Satış ile ilgili her türlü vergi, harç ve karar pulu giderleri yükleniciye aittir.