MUHAMMET KARAGÜZEL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO VERGİ NO ADI SOYADI TAKİP NO VERGİ TÜRÜ ANA VERGİ KODU VERGİ DÖNEMİ TOPLAM BORÇ ADRES 1 9821091517 YORDAN YORDANOV 2025121814D0k0000004 KRM.V. 0010 01/2024-12/2024 16241411,02 AYDINLIKEVLER MAH. ÇAMLITEPE CAD. 225 BLOK No:8/9 Tel:5437289030 ALTINDAĞ ANKARA

Dairemizce tanzim olunarak posta ve memur eli ele muhataplarına tebliğ olunamayan ödeme emirlerine ait vergi numarası, ödevlinin adı soyadı ve ünvanı, takip numarası,vergi turu ana vergi kodu dönemi borç miktarı ve adresi yazılı olup liste yukarıdadır. 213 sayılı VUK’nun 104,105 ve106. Maddeleri gereğince iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 (onbeş)ilan tarihi olarak kabul edilir. Muhataplarının ilan tarihinden başlayan 1(Bir)ay içerisinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahutta taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağından 1(Bir)ay içerisinde müracaatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenlere iş bu ilan tarihinden itibaren 1(bir)ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.