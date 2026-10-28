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MUHAMMET KARAGÜZEL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

29-10-2026 00.00
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T.C. ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MUHAMMET KARAGÜZEL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN LİSTESİ

SIRA NOVERGİ NOADI SOYADITAKİP NOVERGİ TÜRÜANA VERGİ KODUVERGİ DÖNEMİTOPLAM BORÇADRES
19821091517YORDAN YORDANOV2025121814D0k0000004KRM.V.001001/2024-12/202416241411,02AYDINLIKEVLER MAH. ÇAMLITEPE CAD. 225 BLOK No:8/9 Tel:5437289030 ALTINDAĞ ANKARA

Dairemizce tanzim olunarak posta ve memur eli ele muhataplarına tebliğ olunamayan ödeme emirlerine ait vergi numarası, ödevlinin adı soyadı ve ünvanı, takip numarası,vergi turu ana vergi kodu dönemi borç miktarı ve adresi yazılı olup liste yukarıdadır. 213 sayılı VUK’nun 104,105 ve106. Maddeleri gereğince iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 (onbeş)ilan tarihi olarak kabul edilir. Muhataplarının ilan tarihinden başlayan 1(Bir)ay içerisinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahutta taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağından 1(Bir)ay içerisinde müracaatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenlere iş bu ilan tarihinden itibaren 1(bir)ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02581268