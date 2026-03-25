MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ANTALYA
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede belirtilen taşınmazların, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
|No
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Tapu Alan
|İmar Durumu
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
|Taşınmazın İşgal Durumu
|1
|Şirinyalı
|12082
|1
|5017 m2
|Kreş Alanı
|501.700.000-TL
|15.051.000-TL
|Muhtelif Ölçülerde Yapılar
|2
|Meydankavağı
|28019
|1
|4.454,53 m2
|Ticari Alan
|890.906,000-TL
|26.727.180-TL
|Boş
|3
|Ermenek
|10677
|2
|13.877,17 m2
|Ticari Alan
|1.040.787.750-TL
|31.223.633-TL
|11 adet Gecekondu Mevcut
- İhale 07/04/2026 Salı günü saat 14.30’da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.
- İhale Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.
- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
- İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin edilir.
- İhaleye katılacakların geçici teminatını 06/04/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
-Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifler dosya halinde 06/04/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
- İhaleye katılacak isteklilerin anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR