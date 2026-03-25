MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede belirtilen taşınmazların, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

No Mahallesi Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Taşınmazın İşgal Durumu 1 Şirinyalı 12082 1 5017 m2 Kreş Alanı 501.700.000-TL 15.051.000-TL Muhtelif Ölçülerde Yapılar 2 Meydankavağı 28019 1 4.454,53 m2 Ticari Alan 890.906,000-TL 26.727.180-TL Boş 3 Ermenek 10677 2 13.877,17 m2 Ticari Alan 1.040.787.750-TL 31.223.633-TL 11 adet Gecekondu Mevcut

- İhale 07/04/2026 Salı günü saat 14.30’da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.

- İhale Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.

- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

- İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin edilir.

- İhaleye katılacakların geçici teminatını 06/04/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

-Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifler dosya halinde 06/04/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

- İhaleye katılacak isteklilerin anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.

İLAN OLUNUR