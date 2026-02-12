MUŞ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

KARAR NO: 2025/828

DAVALI: BARIŞ AYTEKİN

Davacı Mehtap AYTEKİN tarafından aleyhinize açılan Boşanma ve Nafaka davası açılmıştır.

Adres araştırmasından bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ İLE;

1- 376339900774 T.C kimlik numaralı davacı Mehtap AYTEKİN ile 15641050574 T.C kimlik numaralı davalı Barış AYTEKİN'in TMK 166/1 gereğince BOŞANMALARINA,

2-)Müşterek çocuklar 18830618678 T.C kimlik numaralı Gamze AYTEKİN ile 23204472510 T.C kimlik numaralı Muhammed Ali AYTEKİN'in velayetlerinin müşterek çocukların yüksek menfaati gözetilerek davacı anneye verilmesine,

3-)Velayeti anneye verilen küçükler Gamze AYTEKİN ile Muhammed Ali AYTEKİN'in sağlığı konusunda bulunduğu okul ya da sağlık kuruluşu binasında idarenin belirleyeceği uygun yer ve süre içinde bir görevli yanında kişisel ilişki kurma kapsamında babaya bilgi edinme ve ziyaret hakkı verilmesine,

4-) Müşterek çocuklar ile baba arasında her ayın 1. Ve 3. hafta sonu cumartesi günü saat 10:00 ile pazar akşam saat 18:00'e kadar, Ramazan bayramının 2.günü sabah 10:00 dan 3.günü saat 18:00'e kadar, Kurban bayramının 2.günü sabah 10:00'dan 3. Günü saat 18:00'e kadar, her yıl Sömestır tatilinin İlk Cumartesi günü saat 10:00 ile müteakip Cumartesi saat 18:00 saatleri arasında, 1 Temmuz saat 10:00'dan 31 Temmuz saat 18:00'e kadar, her yıl babalar gününde saat 10:00 ile saat 18:00 arasında yanına almak ve masraflarını karşılamak suretiyle şahsi münasebet tesisine,

5-)Müşterek çocuklar adına kayıtlı menkul, gayri menkul mal , mevduat hesabı ya da alacak bulunmadığından velayet vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi gereğince işlem yapılmasına yer olmadığına, müşterek çocuğun herhangi bir mal varlığı edinmesi halinde durumu defter tutarak mahkekemize bildirmesi yönünde velayet sahibi annenin ihtar edilmesine(ihtarat yapıldı),

6-)Dava tarihinden geçerli olmak üzere müşterek çocuklar lehine ayrı ayrı aylık 2.500,00'er TL olmak üzere toplam 5.000,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden itibaren tahsilde tekerrüre sebep vermemek şartıyla iştirak nafakası olarak 5.000,00 TL' nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

7-)Dava tarihinden geçerli olmak üzere davacı lehine aylık 3.500,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden itibaren tahsilde tekerrüre sebep vermemek şartıyla yoksulluk nafakası olarak 3.500,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

8-)Dava adli yardımlı olarak görüldüğünden TOPLAM 885,25 TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

9-)Dava adli yardımlı olarak görüldüğünden suçüstü ödeneğinden karşılanan TOPLAM 16.340,00 TL'nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

10-)Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan AAÜT gereği 45.000,00 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinen itibaren iki haftalık süre içerisinde Van Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere Türk Milleti Adına verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/02/2026