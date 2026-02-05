Niğde 2e Burgerlijke Vredeshof.

In verband met de procedure betreffende het verzoek tot het uitspreken van vermissing, ingesteld door Muhittin KAĞIZMANLI en aanhangig bij onze rechtbank;

Aangezien ŞAHİN EŞME, zoon van Bedri en Nuriye op 15/04/1962, geregistreerd in het bevolkingsregister van de provincie Niğde, district Merkez, dorp Hasaköy, Registerdeel nr. 66, Gezinsnummer 137, met het Turkse identiteitsnummer 31778202976, in 1980 naar Nederland is verhuisd en sindsdien geen enkel bericht meer van hem is ontvangen, wordt verzocht om een beslissing omtrent zijn vermissing.

Hierbij wordt aan iedereen die hem kent of informatie heeft over of hij nog in leven is, bekendgemaakt dat zij zich binnen 6 maanden vanaf de datum van deze bekendmaking dienen te melden bij de Niğde Rechtbank van Vrede, 2e Kamer, onder dossiernummer 2024/802. Tevens wordt meegedeeld dat de zitting op 01/07/2026 om 09:00 uur zal plaatsvinden.

22/01/2026

Griffier 271732 Rechter 216267

VERMISTE

TURKS IDENTITEITSNUMMER : 31778202976

NAAM EN ACHTERNAAM : ŞAHİN EŞME

NAAM VADER : BEDRİ

NAAM MOEDER : NURİYE

GEBOORTEDATUM : 15/04/1962

GEBOORTEPLAATS : ADANA

WOONADRES : -