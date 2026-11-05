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NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ

06-11-2026 00.00
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NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İl Özel idaresine ait aşağıda belirtilen taşınmaz kiraya verilmek üzere  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile  ihaleye çıkarılmıştır. Kiraya verilecek taşınmazın  tahmini kira bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmektedir. (Geçici teminat 3 yıllık tahmini bedelin %3'üdür)
İhale  18.11.2026  Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatte Yukarı  Kayabaşı   Mah.  Sağlık  Cad. Eski Adliye Yanı  Niğde  İl  Özel İdaresi  İl  Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km  İl Özel İdaresi  Hizmet binası /NİĞDE ) veya  Encümen  Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı  Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı İl özel idaresi İl  Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve temin edilebilir ve 1.000,00-TL karşılığında satın  alınabilir.
Gerçek Kişiler;
1-) Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
2-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
3-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair  belge,
4-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi. 
5-) İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00-TL banka makbuzu,
6-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış aşağıda belirtilen miktarda geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,
Tüzel Kişiler;
1-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini,
2-)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,
3-) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların  noter tasdikli vekâletnameleri ile  imza sirküleri,
4-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair  belge,
5-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi.  
6-) İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00-TL banka makbuzu,
7-) Niğde İl Özel İdaresine  hitaben işin adına alınmış aşağıda belirtilen miktarda geçici teminat  makbuzu veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 18.11.2026  Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları  gerekmektedir.


İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

SIRA NOİŞİN ADIYILLIK TAHMİNİ KİRA  BEDELİ
KİRA SÜRESİ		%3 GEÇİCİ TEMİNATİHALE TARİHİİHALE SAATİ
1-İlimiz Merkez  Aktaş Kasabası Devlet Mahallesi  Niğde Kayseri Yolu, 159 Ada 398 nolu (131.462,60 m²) parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde  yer alan F  Blok  Yeraltı Kaya Oyma Soğuk Hava Deposu ( 24 odalı, 4.459,00 m² kapalı alana sahip, 29,00 m² yemekhane ve 29,00 m² Wc, Duş   müştemilatlı)1.900.000,00.-TL.
3 YIL
 		171.000,00.-TL18.11.2026 11.15
#İlangovtr Basın no ILN02585279