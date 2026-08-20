NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İl Özel idaresine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Kiraya verilecek taşınmazların tahmini kira bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmektedir. (Geçici teminat 3 yıllık tahmini bedelin %3'üdür)

İhale 02.09.2026 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatte Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası /NİĞDE ) veya Encümen Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı İl özel idaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 1.000.00-TL karşılığında temin edilebilir.

Gerçek Kişiler;

1-) Kanuni ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi.

5-) İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000.00-TL’lik banka makbuzu,

6-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış aşağıda belirtilen miktarda geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

Tüzel Kişiler;

1-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı suretini,

2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3-) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri,

4-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

5-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi.

6-) İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000.00-TL’lik banka makbuzu,

7-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış aşağıda belirtilen miktarda geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 02.09.2026 Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.