NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İŞİN ADI: 165.900.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 4.977.000,00 TL. Geçici teminatlı, Badırga Mahallesi 633 parsel 82.950,00 m² lik “Tarla” nitelikli taşınmazın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 24.12.2025 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edecek şahısların;
a)İç Zarfa konulacak belgeler;
1)Teklif Mektubu,
b)Dış Zarfa konulacak belgeler;
1)İç Zarf,
2)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
4) Vekaleten başvurularda vekaletname,
5) Nüfus Cüzdan örneği,
İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;
a)İç Zarfa konulacak belgeler;
1)Teklif Mektubu,
b)Dış Zarfa konulacak belgeler;
1)İç Zarf,
2)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) 2025 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
4)Vekaleten başvurularda vekaletname,
5)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.
