ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4119 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Beydağ İlçe, Mutaflar Mahallesi, Yanık Mevkii, 123 Ada, 12 Parselde kayıtlı 10.158,00 m² yüzölcümüne sahip İncir Bahçesi. Yerleşim yerine yakın konumdadır. Beydağ ilçesi ana nirengi noktalarından Kaymakamlık Binasına 4800 m mesafede doğuda ve Mutaflar Mahallesi muhtarlık binasına ise kuş uçuşu 500 m mesafede güneyde konumludur. " denilmektedir. Fiili olarakta incir bahçesidir. %50 eğimli arazi olup, organik maddeleri az, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği orta, arazi kullanım kabiliyeti açısından VI. Sınıf tarım arazisidir. Ada ortasında olup, batısı dere, diğer cepheleri komşu ve benzer parseller ile çevrilidir. Kadastral yolu yoktur ancak taşınmazın içerisinden haricen açılmış üretim yolu mevcuttur. Sulama suyu ve elektriği yoktur. Kapama meyve bahçesi (İncirlik) niteliğindedir. Borçlunun tam hissesi satılacaktır( halihazırda üçüncü kişi adına kayıtlıdır)

Adresi: Mutaflar Mahallesi, Beydağ / İZMİR

Yüzölçümü : 10.158,00 m²

İmar Durumu : Yerleşik alan ve imar planı dışında

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: T.C.Ziraat Bankasının 2 milyon TL lik ipoteği bulunmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2026 - 10:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 05/02/2026 - 10:13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.